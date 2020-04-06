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Поліція знайшла винуватця пожежі у Чорнобильскій зоні

Новини » Надзвичайні події     06.04.2020 - 17:07
Поліція знайшла винуватця пожежі у Чорнобильскій зоні
Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

Житель села Рагівка підпалив сміття та траву, вітер перекинув вогонь далі

Пожежу у Чорнобильському лісі влаштував місцевий житель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції у Київській області.

Повідомляється, що винуватцем пожежі, яка триває у Чорнобильській зоні вже третій день і знищила майже 5 га Котовського лісництва, виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області.

"Як пояснив молодик поліцейським, він задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після чого вогонь вітром перекинуло далі і він вже не зміг впоратися та загасити багаття", - повідомили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу. Вирішується питання щодо оголошення підозри чоловіку.

Нагадаємо, 4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, однак пізніше поширився на територію майже 100 га. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили кілька осередків пожежі. Один з них - біля села Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га.

За фактом виникнення пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального Кодексу України.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді зареєстрували законопроект, який пропонує посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності.

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Новини України полицияпожежалесЧорнобиль
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