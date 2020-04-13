Пожар в Чернобыльской зоне продолжается больше недели

Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/MNSKOB)

Продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств

Пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

Как отмечается, продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которым 12 апреля совершено 143 сброса - 370 т воды).

Напомним, в Кабмине говорили, что в Чернобыльской зоне, где уже неделю не могут потушить пожар, радиационный фон находится в пределах нормы.

РБК-Украина писало, что 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 100 га.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара. Один из них - возле села Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

Кроме того, в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предлагает усилить ответственность за самовольное выжигание растительности.