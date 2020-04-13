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Пожежа у Чорнобильській зоні: ліквідація вогню продовжується

Новини » Суспільство     13.04.2020 - 01:10
Пожежа у Чорнобильській зоні: ліквідація вогню продовжується
Фото: пожежа у Чорнобилі (facebook.com/MNSKOB)

На лівому березі Прип'яті лісових пожеж не виявлено

Ліквідація лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження продовжується. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Зазначається, що ввечері 12 квітня на лівому березі Прип'яті жодних загорянь немає. У той же час поблизу сіл Чистогалівка та Лелів на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками.

"На території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав'яного настилу і чагарників окремими вогнищами. На території Котовського лісництва спостерігається тління трав'яного настилу між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка", - додали в агентстві.

У відомстві додали, що основні осередки пожеж - поблизу сіл Варовичі та Чистогалівка. У цьому районі горять трав’яний настил, очерет та лісова підстилка.

Нагадаємо, у Закарпатській області поліція повідомила про підозру місцевому жителю, який влаштував пожежу на території заповідника "Долина нарцисів". Вогнем було знищено 2,5 га території з червонокнижними рослинами.

Від початку року в Україні сталося понад 15 тисяч випадків загорянь на відкритій території. Вогнем було знищено майже 18 тисяч гектарів природних екосистем.

У Херсонській області за добу сталося 4 пожежі в екосистемах на площі 2 га Пожежу в Житомирській області, де майже 10 днів горить ліс, локалізували
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