У Кабміні закликають українців не спалювати суху рослинність

Ілюстративне фото (zt.dsns.gov.ua)

Ліквідація таких пожеж відрізняється від інших тривалістю та потенційною можливістю збільшення масштабів

Міністерство енергетики та захисту довкілля України закликає українців не спалювати суху рослинність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, у відомстві попереджають про жахливі наслідки таких дій.

"Мінекоенерго вкотре звертається до громадян з вимогою дотримуватися законодавства та не спалювати суху рослинність. Такі дії мають жахливі наслідки як і для навколишнього природного середовища, так і для здоров’я оточуючих. Особливі погодні умови - малосніжна зима, рання весна, у цьому році призвели до рекордного дефіциту вологи у ґрунті", - вказано у повідомленні.

Міністерство посилається на дані Держслужби з надзвичайних ситуацій, які свідчать, що ліквідація таких пожеж відрізняється від інших тривалістю та потенційною можливістю збільшення масштабів.

"Для їх гасіння потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін. Адже на відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4 кілометрів на годину, а у вітряну - до 30. Висота полум’я сягає двох метрів, а при сильному вітрові з різкими змінами напрямку та швидкості розмір таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується у 2-3 рази", - пояснюють рятувальники.

Зазначається, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор. Лише за минулу добу зафіксовано 693 випадки загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах - вогонь охопив 984 гектари.

Нагадаємо, у Житомирській області третій день триває лісова пожежа через перекидання вогню з палаючої сухої трави.

Як писало РБК-Україна, горить ліс у Чорнобильській зоні. Рятувальники також гасять осередок пожежі біля с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі.