Без поездок в кассы: "Укрзализныця" запустила онлайн-продажу билетов для людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью в Украине теперь могут покупать билеты на поезд онлайн - без необходимости обращаться в кассу.

РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" рассказывает, как работает новый сервис.

Ранее для оформления таких билетов нужно было ехать на вокзал, что создавало дополнительные трудности. Сейчас процесс значительно упростили.

Как воспользоваться новым сервисом

Чтобы приобрести льготный билет онлайн, нужно:

обновить приложение "Укрзализныця";

добавить льготу в профиле, указав номер удостоверения;

при необходимости - активировать отметку "Человек на кресле колесном".

Если добавить льготу не удается, советуют обратиться в органы социальной защиты.

После этого для пассажира и его сопровождающих открывается доступ к местам в специальных купе, адаптированных прежде всего для людей, которые пользуются креслом колесным. Такие вагоны автоматически будут отображаться первыми среди доступных вариантов.

Эти места также доступны для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тех, кто пользуется другими средствами реабилитации, в частности протезами или костылями.

Какие возможности доступны для пассажиров

Возможность оформить заявку на специальные перевозки сохраняется - это можно сделать через отдельный онлайн-сервис.

В компании отмечают, что для запуска онлайн-продажи пришлось существенно доработать систему, и это был сложный процесс.

Сейчас "Укрзализныця" имеет 54 вагона с инклюзивными купе, а также отдельный инклюзивный вагон, рассчитанный на перевозку 8 пассажиров, которые пользуются креслом колесным или другими средствами реабилитации.