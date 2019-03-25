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З'явилося відео з місця обстрілу Ізраїлю

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 15:05
З'явилося відео з місця обстрілу Ізраїлю
Фото: місце обстрілу Ізраїлю (twitter.com USAmbIsrael)

В результаті обстрілу постраждали шестеро людей

З'явилося відео з місця, де стався ракетний обстріл Ізраїлю, в селищі Мишмерет до південного-сходу від Нетанії. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Відзначимо, що в результаті обстрілу ХАМАС постраждали шестеро людей. Повідомляється, що з сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю. У той же момент, в ХАМАС заявили про непричетність до обстрілу і заявили, що "ракети могли бути випущені через помилку".

Як відомо, після обстрілу прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху скоротив свій візит до США і полетів до Ізраїлю. Нетаньяху заявив, що його країна відповість ХАМАС і терористам в секторі Газа на ракетний обстріл. Ізраїльська сторона вже закрила два пункти пропуску в район сектора Газа і оголосила про мобілізацію військовослужбовців запасу.

Напередодні ізраїльський безпілотник завдав удари з двох спостережних постів радикального палестинського руху ХАМАС у секторі Газа. Удари були нанесені у відповідь на заворушення на кордоні палестинського приморського анклаву.

Раніше в Ізраїлі припустили, що 25 березня президент США Дональд Трамп на зустрічі з Нетаньяху в Білому домі підпише указ про визнання Голанських висот частиною Ізраїлю.

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