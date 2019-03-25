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Появилось видео с места обстрела Израиля

Новости » Происшествия    25.03.2019 - 15:05
Появилось видео с места обстрела Израиля
Фото: место обстрела Израиля (twitter.com USAmbIsrael)

В результате обстрела пострадали шестеро человек

Появилось видео с места, где произошел ракетный обстрел Израиля, в селении Мишмерет к юго-востоку от Нетании. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отметим, что в результате обстрела ХАМАС пострадали шестеро человек. Сообщается, что из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В тот же момент, в в ХАМАС заявили о непричастности к обстрелу и заявили, что "ракеты могли быть пущены по ошибке".

Как известно, после обстрела премьер-министр Биньямин Нетаньяху сократил свой визит в США и полетел в Израиль. Нетаньяху заявил, что его страна ответит ХАМАС и террористам в секторе Газа на ракетный обстрел. Израильская сторона уже закрыла два пункта пропуска в район сектора Газа и объявила о мобилизации военнослужащих запаса.

Накануне израильский беспилотник нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Удары были нанесены в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава.

Ранее в Израиле предположили, что 25 марта президент США Дональд Трамп на встрече с Нетаньяху в Белом доме подпишет указ о признании Голанских высот частью Израиля.

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