Появилось видео с места обстрела Израиля

Фото: место обстрела Израиля (twitter.com USAmbIsrael)

В результате обстрела пострадали шестеро человек

Появилось видео с места, где произошел ракетный обстрел Израиля, в селении Мишмерет к юго-востоку от Нетании. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отметим, что в результате обстрела ХАМАС пострадали шестеро человек. Сообщается, что из сектора Газа впервые за 5 лет обстреляли центральную часть Израиля. В тот же момент, в в ХАМАС заявили о непричастности к обстрелу и заявили, что "ракеты могли быть пущены по ошибке".

#BREAKING: Drone footage of the house north of Tel Aviv hit by a rocket launched from Gaza (Video: Ofir Rotem) pic.twitter.com/e8GNVs2iYG — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 25, 2019

Как известно, после обстрела премьер-министр Биньямин Нетаньяху сократил свой визит в США и полетел в Израиль. Нетаньяху заявил, что его страна ответит ХАМАС и террористам в секторе Газа на ракетный обстрел. Израильская сторона уже закрыла два пункта пропуска в район сектора Газа и объявила о мобилизации военнослужащих запаса.

Накануне израильский беспилотник нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Удары были нанесены в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава.

Ранее в Израиле предположили, что 25 марта президент США Дональд Трамп на встрече с Нетаньяху в Белом доме подпишет указ о признании Голанских высот частью Израиля.