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В Ізраїлі назвали можливу дату визнання США анексії Голанських висот

Новини » Політика    24.03.2019 - 18:44
В Ізраїлі назвали можливу дату визнання США анексії Голанських висот
Фото: Ісраель Кац (7Kanal.co.il)

Сполучені Штати вже 25 березня можуть визнати Голанські висоти частиною Ізраїлю

Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац розповів, коли президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підпише указ про визнання Голанських висот частиною Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Каца.

Як написав Кац, у понеділок, 25 березня, Трамп під час зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху у Білому домі підпише указ про визнання анексії Голанських висот Ізраїлем.

"Завтра президент Трамп, у присутності прем'єр-міністра Нетаньяху, підпише указ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Ізраїльсько-американські зв'язки ближче, ніж будь-коли", - заявив в. о. глави МЗС Ізраїля.

В Ізраїлі назвали можливу дату визнання США анексії Голанських висот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки можуть офіційно визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами вже наступного тижня. Білий дім вже готує офіційний документ для кодифікації визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Зазначимо, на цьому тижні Дональд Трамп заявив, що США мають намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами. Зокрема, він зазначив, що через 52 роки після Шестиденної війни настав час визнати ізраїльський суверенітет над цією територією. Він також пояснив, що це рішення має стратегічне значення для безпеки Ізраїлю.

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