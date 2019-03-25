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З сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 08:51
З сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю
Фото: ізраїльська армія (idfblog.com)

В результаті обстрілу постраждали шестеро людей

В Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Повідомляється, що під обстріл потрапило селище Мишмерет до південний схід від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджено житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей. Ще кільком мешканцям по сусідству з пошкодженим будинком надали психологічну допомогу.

Також повідомляється, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, незважаючи на візит до Вашингтона, обговорить даний інцидент з начальником Генерального штабу Армія оборони Ізраїлю, головою служба безпеки та Радою національної безпеки країни.

Нагадаємо, напередодні ізраїльський безпілотник завдав удари по двом спостережним постам радикального палестинського руху ХАМАС у секторі Газа. Удари було нанесено у відповідь на заворушення на кордоні палестинського приморського анклаву.

Раніше в Ізраїлі припустили, що 25 березня президент США Дональд Трамп на зустрічі з Нетаньяху в Білому домі підпише указ про визнання Голанських висот частиною Ізраїлю.

 

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Новини України Сектор ГазаобстрелІзраїль
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