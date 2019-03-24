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Ізраїль завдав ударів по постам ХАМАС в Газі

Новини » Надзвичайні події    24.03.2019 - 09:49
Ізраїль завдав ударів по постам ХАМАС в Газі
Ілюстративне фото: авіаудар (rfsmediaoffice.com)

Літальний апарат ВПС Ізраїлю вразив два наглядових пости ХАМАС

Безпілотник армії оборони Ізраїлю завдав ударів по двох спостережних постах радикального палестинського руху ХАМАС у секторі Газа у відповідь на заворушення на кордоні палестинського приморського анклаву. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times of Israel.

Палестинці з 30 березня минулого року проводять акції протесту в Газі в рамках розпочатого тоді загального "Маршу повернення" з вимогою зняття блокади сектора, яка триває вже понад 12 років.

"У відповідь на численні вибухові пристрої, які були кинуті і розірвалися в районі забору безпеки в ході зіткнень на кордоні, літальний апарат ВПС Ізраїлю вразив два наглядової поста ХАМАС в південній частині сектора Газа", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС випустила з території сектора Газа в бік Ізраїлю дві ракети. Після події спрацювали сирени тривоги. Тим не менше, влада Тель-Авіва та інших міст центрального Ізраїлю заявили про відкриття всіх бомбосховищ.

Після пуску ракет угруповання ХАМАС евакуювала свою штаб-квартиру в Газі через можливу відповідь ізраїльської армії.

РБК-Україна писало, що військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на четвер, 7 березня, завдали ударів по базі палестинських бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракету і повітряні кулі з вибухівкою, випущені напередодні з території анклаву. Літаки та інші літальні апарати армії оборони Ізраїлю атакували кілька військових цілей в комплексі ХАМАС у південній частині сектора Газа.

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