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Армія оборони Ізраїлю оголосила мобілізацію резервістів

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 11:10
Армія оборони Ізраїлю оголосила мобілізацію резервістів
Ілюстративне фото (mfa gov il)

Дві бронетанкові і піхотні дивізії армії оборони Ізраїлю вже направлені на кордон

Після ракетного обстрілу з сектора Газа армія оборони Ізраїлю оголосила про мобілізацію військовослужбовців запасу. Про це повідомляє The Jesuralem Post.

Повідомляється, що дві бронетанкові і піхотні дивізії армії оборони Ізраїлю вже направлені на кордон сектора Газа.

Як РБК-Україна писало, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна відповість ХАМАС і терористам в секторі Газа на ракетний обстріл Ізраїлю. Як зазначалося, Нетаньяху скоротив візит до США і після зустрічі з президентом Дональдом Трампом він вилетить в Ізраїль.

Раніше 25 березня в Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа. Під обстріл потрапило селище Мишмерет до південного-сходу від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджений житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей.

За день до обстрілу з сектора Газа безпілотник армії оборони Ізраїлю завдав ударів по двом спостережним постам радикального палестинського руху ХАМАС у секторі Газа.

Нетаньяху пообіцяв відповідь на обстріл з сектора Газа З сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю
Новини України ІзраїльМобілізаціяХАМАС
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