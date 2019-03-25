Порошенко закликав до виборів ухвалити закон про податок на виведений капітал

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент розповів, хто виступає проти закону

Президент України Петро Порошенко заявив, що парламент повинен прийняти закон про податок на виведений капітал до виборів Верховної ради восени 2019 року. Про це він сказав на зустрічі зі студентами та професорсько-викладацьким складом Національного університету біоресурсів і природокористування України.

За словами глави держави, цей законопроект має підтримку бізнес-асоціацій.

"Нам з вами треба разом об'єднатися, щоб до парламентських виборів провести цей закон", - зазначив президент.

Разом з тим, за словами Порошенка, проти документа виступають "потужні старі іноземні інвестори, які щось вклали, і зараз, як насос, качають гроші з України".

Нагадаємо, в лютому Порошенко висловив надію, що Верховна рада підтримає його законопроект про податок на виведений капітал. Він зазначав, що закон про податок на виведений капітал давно зареєстрований у Верховній раді, проте поки можуть тривати дискусії про строки введення нового податку.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді зазначалося, що законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України про податок на виведений капітал не був рекомендований до розгляду в Раді в першому читанні у зв'язку з тим, що його продовжать погоджувати з місією МВФ.

Додамо, Міністерство фінансів України вважає за можливе запровадження податку на виведений капітал тільки для малого і середнього бізнесу.