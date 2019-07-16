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За тиждень до виборів змінилася п'ятірка партій-лідерів

Новини » Вибори 2019    16.07.2019 - 10:48
За тиждень до виборів змінилася п'ятірка партій-лідерів
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Місце партії Вакарчука у першій п'ятірці зайняла партія Смешка

На виборах до Верховної ради, які відбудуться 21 липня, мають шанси подолати 5%-вий бар'єр п'ять-шість політичних сил. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного 3 - 13 липня.

За даними опитування, до першої п'ятірки увійшла партія "Сила і Честь" (5,1%) натомість партія "Голос" (4,0%) опинилася на шостому місті, але з урахування похибки вибірки зберігає шанси потрапити до парламенту.

Розрахунковий рейтинг партій, серед тих, хто визначився і планує голосувати, виглядає наступним чином:

  • 52,3%  проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 10,3% - за партію "Опозиційна платформа - "За Життя",
  • 7,9% - за партію "Європейська Солідарність",
  • 5,8% - за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
  • 5,1% - за партію "Сила і Честь",
  • 4% - за партію "Голос",
  • 3% - за партію "Опозиційний блок",
  • 2,5% - за партію "Громадянська позиція",
  • 2,4% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 1,5% - за "Партію Шарія",
  • 1,5% - за партію "Свобода",
  • 1,3% - за "Українську стратегію Гройсмана",
  • за інші партії - загалом 2,4%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування громадської думки з 3 по 13 липня 2019 року серед 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного з 5 по 11 липня, за партію "Слуга народу" планують голосувати 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначилися, за партію "Опозиційна платформа - за життя" 12 ,5%, за партію "Голос" - 8,8%, за партію "Європейська Солідарність" - відповідно 8,3%, за ВО "Батьківщина" - 7,0%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-10 липня, партію "Слуга народу" були готові підтримати 47,0%, тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

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