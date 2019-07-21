У Раду проходять п'ять партій

Дані близькі до остаточних і істотно змінюватися не будуть
На виборах у Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил. Дані станом на 20:00 оприлюднила на прес-конференції директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.
За даними Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:
Інші партії набирають менше необхідних 5% голосів і до Верховної ради не проходять.
Дані екзіт-полу:
|
1
|
«Слуга народу»
|
44,2%
|
2
|
«Опозиційна платформа – За життя»
|
11,4%
|
3
|
«Європейська Солідарність»
|
8,8%
|
4
|
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
|
7,4%
|
5
|
«Голос»
|
6,5%
|
6
|
«Сила і Честь»
|
4,3%
|
7
|
«Опозиційний блок»
|
3,3%
|
8
|
«Партія Шарія»
|
3,1%
|
9
|
Радикальна партія Олега Ляшка
|
2,8%
|
10
|
«Українська стратегія Гройсмана»
|
2,2%
|
11
|
Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
|
2,1%
|
12
|
«Громадянська позиція»
|
0,9%
|
13
|
«Об’єднання «Самопоміч»
|
0,7%
|
14
|
Партія Зелених України
|
0,6%
|
15
|
Аграрна партія України
|
0,5%
|
16
|
«Рух нових сил Михайла Саакашвілі»
|
0,4%
|
17
|
«Сила людей»
|
0,3%
|
18
|
«Сила права»
|
0,2%
|
19
|
«Соціальна справедливість»
|
0,2%
|
20
|
«Патріот»
|
0,1%
|
21
|
«Незалежність»
|
0,1%
|
22
|
Всеукраїнське об’єднання «Факел»
|
0,0%
Помилка вибірки складає 0,5-1,0%.
Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу на 18:00, лідирують наступні партії: "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,5%, "Європейська солідарність" - 8,9%, "Батьківщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.
Зазначимо, за даними екзит-полу ТСН на 18:00, до парламенту проходять: "Слуга народу" - 44,4%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,5%, "Європейська солідарність" - 8,5% , "Батьківщина" - 7,7%, Голос" - 6,0%.
Як підрахувало РБК-Україна, за попередніми даними Національного екзит-полу на 18:00, партії отримають в Раді: "Слуга народу" - 127 місць, "Опозиційна платформа - За життя" - 33 місця, "Європейська солідарність" - 26 місць, "Батьківщина" - 22 місця, "Голос" - 18 місць. Решта 199 мандатів отримають депутати-мажоритарники.