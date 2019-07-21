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У Раду проходять п'ять партій

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 22:02
У Раду проходять п'ять партій
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дані близькі до остаточних і істотно змінюватися не будуть

На виборах у Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил. Дані станом на 20:00 оприлюднила на прес-конференції директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

За даними Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:

  1. "Слуга народу" - 44,2%
  2. "Опозиційна платформа - За життя" - 11,4%
  3. "Європейська солідарність" - 8,8%
  4. "Батькивщина" - 7,4%
  5. "Голос" - 6,5%

Інші партії набирають менше необхідних 5% голосів і до Верховної ради не проходять.

У Раду проходять п'ять партій

Дані екзіт-полу:

1

«Слуга народу»

44,2%

2

«Опозиційна платформа – За життя»

11,4%

3

«Європейська Солідарність» 

8,8%

4

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 

7,4%

5

«Голос» 

6,5%

6

«Сила і Честь» 

4,3%

7

«Опозиційний блок» 

3,3%

8

«Партія Шарія» 

3,1%

9

Радикальна партія Олега Ляшка

2,8%

10

«Українська стратегія Гройсмана» 

2,2%

11

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

2,1%

12

«Громадянська позиція»

0,9%

13

«Об’єднання «Самопоміч» 

0,7%

14

Партія Зелених України 

0,6%

15

Аграрна партія України

0,5%

16

«Рух нових сил Михайла Саакашвілі»

0,4%

17

«Сила людей»

0,3%

18

«Сила права» 

0,2%

19

«Соціальна справедливість» 

0,2%

20

«Патріот»

0,1%

21

«Незалежність»

0,1%

22

Всеукраїнське об’єднання «Факел»

0,0%

Помилка вибірки складає 0,5-1,0%.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу на 18:00, лідирують наступні партії: "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,5%, "Європейська солідарність" - 8,9%, "Батьківщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.

Зазначимо, за даними екзит-полу ТСН на 18:00, до парламенту проходять: "Слуга народу" - 44,4%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,5%, "Європейська солідарність" - 8,5% , "Батьківщина" - 7,7%, Голос" - 6,0%.

Як підрахувало РБК-Україна, за попередніми даними Національного екзит-полу на 18:00, партії отримають в Раді: "Слуга народу" - 127 місць, "Опозиційна платформа - За життя" - 33 місця, "Європейська солідарність" - 26 місць, "Батьківщина" - 22 місця, "Голос" - 18 місць. Решта 199 мандатів отримають депутати-мажоритарники.

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