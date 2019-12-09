ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нормандська зустріч Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель: з'явилися перші фото

Новини » Політика     09.12.2019 - 19:40
Нормандська зустріч Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель: з'явилися перші фото
Фото: нормандська зустріч (facebook.com/president.gov.ua)

Нормандська зустріч триває вже більше години

У мережі з'явилися перші фото нормандської зустрічі за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Фото публікують прес-служби президентів.

Зазначимо, саміт "нормандської четвірки" почався о 18:20 за київським часом. На даний момент він триває в закритому форматі.

Фото: нормандська зустріч

Нагадаємо, за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський потиснули один одному руки перед нормандською зустріччю. Відзначимо, це перший особистий контакт лідерів України і Росії, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону.

Раніше повідомлялося, що до делегації України на саміті в Парижі увійшли глава МЗС Вадим Пристайко, глава МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, а також помічники президента і співробітники його Офісу.

У той же час до делегації Путіна увійшли міністр енергетики Росії Олександр Новак, глава правління "Газпрому" Олексій Міллер, а також помічники президента Росії Юрій Ушаков і Владислав Сурков.

Зараз всі вийдуть і поговоримо: Путін зупинив Зеленського
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінАнгела МеркельЕммануель МакронНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся