Нормандская встреча Зеленского, Путина, Макрона и Меркель: появились первые фото

Фото: нормандская встреча (facebook.com/president.gov.ua)

Нормандская встреча длится уже более часа

В сети появились первые фото нормандской встречи с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции. Фото публикуют пресс-службы президентов.

Отметим, саммит "нормандской четверки" начался в 18:20 по киевскому времени. На данный момент он продолжается в закрытом формате.

Фото: нормандская встреча

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки перед нормандской встречей. Отметим, это первый личный контакт лидеров Украины и России, до этого они несколько раз общались по телефону.

Ранее сообщалось, что в делегацию Украины на саммите в Париже вошли глава МИД Вадим Пристайко, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, а также помощники президента и сотрудники его Офиса.

В то же время в делегацию Путина вошли министр энергетики России Александр Новак, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, а также помощники президента России Юрий Ушаков и Владислав Сурков.