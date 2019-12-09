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Путін і Зеленський в Парижі: хто увійшов до делегацій президентів

Новини » Політика     09.12.2019 - 16:44
Путін і Зеленський в Парижі: хто увійшов до делегацій президентів
Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До делегацій України і Росії, в тому числі, ввійшов менеджмент "Нафтогазу" і "Газпрому"

Президенти України і Росії - Володимир Зеленський і Володимир Путін - прибули на зустріч у Парижі з делегаціями, до складу яких, зокрема, увійшов менеджмент "Нафтогазу" і "Газпрому". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, до делегації Зеленського на переговорах в Парижі увійшли:

  • глава МЗС України Вадим Пристайко;
  • глава МВС України Арсен Аваков;
  • глава СБУ Іван Баканов;
  • начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак;
  • міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель;
  • виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко;
  • перший помічник президента Сергій Шефір;
  • помічник президента Андрій Єрмак;
  • радник президента Руслан Демченко;
  • глава Офісу президента Андрій Богдан;
  • заступник голови ОП Кирило Тимошенко;
  • заступник голови ОП Юрій Костюк;
  • заступник голови ОП Ігор Жовква.

Фото: делегація України

Також відомо, що до делегації Путіна увійшли:

  • міністр енергетики Росії Олександр Новак;
  • глава правління "Газпрому" Олексій Міллер;
  • помічник президента РФ Юрій Ушаков;
  • помічник президента РФ Владислав Сурков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери "нормандської четвірки" вже прибули в Єлисейський палац. Крім того, відомо, що на даний момент президент України Володимир Зеленський проводить зустріч з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Відзначимо, сьогодні офіційний представник Міністерства закордонних справ Німеччини Марія Адебар заявила, що в Парижі на зустрічі в нормандському форматі обговорять так звану "формулу Штайнмайєра".

Лідери нормандської четвірки зустрічаються в Парижі: онлайн
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНормандська четвірка
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