Повстанцы в Сирии взяли под контроль город Хомс и нацелились на Дамаск

Группировка сирийских повстанцев в воскресенье, только после дня боев, получили контроль над Хомсом.

По данным западных СМИ, тысячи жителей этого города вышли на улицы после того, как асадовские войска (Сирийская арабская армия, САР) отступили из центра Хомса, и приветствовали повстанцев. В городе молодежь срывала плакаты сирийского президента.

После захвата Хомса повстанцы получили контроль над стратегическим центром Сирии и ключевым перекрестком дорог, связывающих Дамаск с прибрежными районами, еще контролируемыми Асадом, и где его российские союзники имеют военно-морскую базу и авиабазу.

По словам лидера повстанцев, командира военной коалиции салафитского толка "Хаят Тахрир аш-Шам" (переводится с арабского как "Организация освобождения Леванта") Абу Мохаммед аль-Голани, взятие Хомса стало "историческим моментом".

Он также призвал своих бойцов не причинять вред "тем, кто опускает оружие".

Повстанцы вызволили из городской тюрьмы Хомса тысячи арестантов Силовики во время бегства сожгли их документы.

По мнению обозревателей, битва за контроль над страной, вероятно, состоится в столице. Между тем, обращает внимание Reuters, жители многочисленных районов Дамаска в субботу вышли на протесты против Асада, а силы безопасности "либо не захотели, либо не смогли подавить" демонстрации.

В воскресенье командир сирийских повстанцев Хасан Абдул Гани заявил, что продолжаются операции по "полному освобождению" сельской местности вокруг Дамаска, а бойцы готовятся к маршу на столицу.

Что сейчас происходит в Сирии

Как сообщалось ранее, 7 декабря в одном пригороде Дамаска статую отца Асада, покойного президента Хафеза аль-Асада, сбросили и разбили.

Добавим, в субботу сирийские повстанцы заявили, что пытаются окружить столицу.

Сирийская армия утверждает, что укрепляется вокруг Дамаска, а государственное телевидение сообщило в субботу, что Асад остался в городе. Но западные СМИ информировали, что сирийский президент, вероятно, сбежал из столицы.

Добавим, по данным Bloomberg, Асад будто бы через посредников просил помощи у США и Дональда Трампа, в попытке либо остаться у власти, либо получить договоренности о гарантиях безопасного отъезда в изгнание, если это потребуется.

Также сообщалось, что в администрации Байдена считают, что режим Асада может упасть через несколько дней на фоне стремительного продвижения повстанцев.