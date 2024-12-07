Сирийские повстанцы снесли статую отца Асада под Дамаском (видео)

Сирийские повстанцы снесли статую покойного отца президента Сирии Башара аль-Асада. Это произошло после того, как силы режима отступили из района к югу от столицы Дамаска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В частности, на кадрах можно заметить, как протестующий залез на огромный фасад, на котором изображено лицо бывшего президента Хафеза аль-Асада, а десятки мужчин скандировали и хлопали в ладоши. Другие неистово били молотком по частям статуи.

На видео, которое распространяется по сети видно, как толпа повстанцев повалила колоссальную скульптуру отца президента Сирии в южном городе Джарамана.

Заметим, что за последние дни повстанческие группировки подкрались поближе к стратегической столице. Это стало наиболее дерзким вызовом автократии режима за почти десятилетие.

Напомним ранее, сегодня сирийские повстанцы заявили, что пытаются окружить столицу Дамаск.

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В свою очередь новоизбранный президент США Дональд Трамп также прокомментировал обострение ситуации в Сирии.

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