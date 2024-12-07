Президент Сирии просит у США помощь на фоне восстания в стране, - Bloomberg

Сирийский президент Башар Асад предпринимает последнюю попытку остаться у власти. На фоне приближения повстанцев к столице, он через посредников просит помощь у США и избранного президента Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, Асад приказывает своей армии отступить для защиты Дамаска, по сути уступив большую часть страны повстанцам, которые в ходе наступления за последнюю неделю захватили такие крупные города, как Алеппо и Хама. На данный момент они находятся на окраине Хомса, менее чем в 100 милях к северу.

Параллельно, по словам источников Bloomberg, президент подает сигналы о готовности заключить сделку, которая позволила бы ему удержать часть территории под контролем его армии. Либо же, сделку о гарантии безопасного отъезда в изгнание, если это потребуется.

Собеседники рассказали, что посредниками Асада в связях с США являются Объединенные Арабские Эмираты и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В частности, одно из предложений, которое сирийский президент сделал Америке через ОАЭ заключается в том, чтобы Сирия прекратила всякое участие в поддерживаемых Ираном боевых группах, таких как "Хезболла", если западные страны окажут влияние на прекращение боевых действий.

Другие люди, знакомые с планом, говорят, что Асад направил высокопоставленного христианского лидера на встречу с Орбаном, чтобы передать, что он считает угрозой существования христианского меньшинства Сирии, если победят исламистские повстанцы. По словам источников, предполагалось, что Орбан донесет эту мнение до новоизбранного президента США Трампа.