Повстанці у Сирії взяли під контроль місто Хомс і націлились на Дамаск

Угруповання сирійських повстанців у неділю, лише після дня боїв, отримали контроль над Хомсом.

За даними західних ЗМІ, тисячі мешканців цього міста вийшли на вулиці після того, як асадівські війська (Сирійська арабська армія, САР) відступила з центру Хомса, та вітали повстанців. У місті молодь зривала плакати сирійського президента.

Після захоплення Хомса повстанці отримали контроль над стратегічним центром Сирії та ключовим перехрестям доріг, що зв'язують Дамаск із прибережними районами, які ще контролює Асад, і де його російські союзники мають військово-морську базу та авіабазу.

За словами лідера повстанців, командира військової коаліції салафітського спрямування "Хаят Тахрір аш-Шам" (перекладається з арабської як "Організація визволення Леванту") Абу Мохаммед аль-Голані, взяття Хомса стало "історичним моментом".

Він також закликав своїх бійців не завдавати шкоди "тим, хто опускає зброю".

Повстанці визволили з міської в'язниці Хомса тисячі арештантів. Силовики під час втечі спалили їхні документи.

На думку оглядачів, битва за контроль над країною, ймовірно, відбудеться у столиці. Між тим, звертає увагу Reuters, жителі численних районів Дамаска у суботу вийшли на протести проти Асада, а сили безпеки "або не захотіли, або не змогли придушити" демонстрації.

У неділю командир сирійських повстанців Хасан Абдул Гані заявив, що тривають операції з "повного звільнення" сільської місцевості навколо Дамаска, а бійці готуються до маршу на столицю.

Що зараз відбувається в Сирії

Як повідомлялося раніше, 7 грудня в одному передмісті Дамаска статую батька Асада, покійного президента Хафеза аль-Асада, повалили та розбили.

Додамо, у суботу сирійські повстанці заявили, що намагаються оточити столицю.

Сирійська армія стверджує, що зміцнюється навколо Дамаска, а державне телебачення повідомило в суботу, що Асад залишився в місті. Але західні ЗМІ інформували, що сирійський президент, вірогідно, втік зі столиці.

Додамо, за даними Bloomberg, Асад начебто через посередників просив допомоги у США та Дональда Трампа, у спробі або залишитися при владі, або отримати угоду про гарантію безпечного від'їзду у вигнання, якщо це буде потрібно.

Також повідомлялося, що в адміністрації Байдена вважають, що режим Асада може впасти за кілька днів на тлі стрімкого просування повстанців.