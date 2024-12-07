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Президент Сирии сбежал из Дамаска, - CNN

Суббота 07 декабря 2024 20:44
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Президент Сирии сбежал из Дамаска, - CNN Фото: президент Сирии Башар Асад (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Чуть более недели назад повстанцы начали успешное настпрупление в Сирии против режима Башара Асада. По состоянию на сегодня президента нет в столице городе Дамаск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Официальная версия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не бежал из столицы. Однако по словам источника, знакомого с ситуацией, сирийского президента сейчас нет ни в одном из мест в городе, где он мог бы быть.

Источник отметил, что президентская гвардия Асада больше не находится в его обычном месте жительства, как это было бы, если бы он был там. Он допускает, что президент возможно сбежал из Дамаска.

Традиционно эта охрана обеспечивала внутреннюю безопасность президента. Ожидается, что некоторые члены охраны будут вместе с главой государства, когда он будет в дороге.

Также источник CNN добавил, что повстанческие силы не имеет достоверных разведданных о местонахождении Асада, и они продолжат попытки его найти.

Напомним, что по мнению чиновник администрации президента США Джо Байдена, режим Асада может упасть за несколько дней. Так будет, если американский анализ подтвердится.

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