Сирийские повстанцы заявляют, что пытаются окружить столицу Дамаск, - СМИ
Вооруженные повстанцы в Сирии пытаются провести операцию по окружению столицы Дамаск. В то же время сирийские военные отрицают отход войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В частности, Хасан Абдулгани, который является представителем повстанченской коалиции во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), заявил, что началась "финальная фаза" их операции по окружению Дамаска.
В свою очередь CNN не удалось проверить это утверждение.
Тем временем сирийские военные отрицают вывод своих войск из района Дамаска. Сообщения об их отступлении они называют "ложной кампаний в СМИ" и "вооруженных террористических организаций", которые имеют цель "посеять панику и страх среди мирного населения в пригородах Дамаска".
Напомним, вчера сирийский диктатор Башар Асад потерял еще один населенный пункт. Сирийские курды захватили город Дейр-эз-Зор.
Уже сегодня стало известно, что Иран приступил к эвакуации своего военного командования и персонала из Сирии. Это в свою очередь, как пишет Reuters, может говорить о невозможности помочь Асаду сохранить власть на фоне наступления повстанцев.
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