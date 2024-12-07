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Сирийские повстанцы заявляют, что пытаются окружить столицу Дамаск, - СМИ

Суббота 07 декабря 2024 15:53
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Сирийские повстанцы заявляют, что пытаются окружить столицу Дамаск, - СМИ Фото: глава повстанцев утверждает, что началась "финальная фаза" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вооруженные повстанцы в Сирии пытаются провести операцию по окружению столицы Дамаск. В то же время сирийские военные отрицают отход войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, Хасан Абдулгани, который является представителем повстанченской коалиции во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), заявил, что началась "финальная фаза" их операции по окружению Дамаска.

В свою очередь CNN не удалось проверить это утверждение.

Тем временем сирийские военные отрицают вывод своих войск из района Дамаска. Сообщения об их отступлении они называют "ложной кампаний в СМИ" и "вооруженных террористических организаций", которые имеют цель "посеять панику и страх среди мирного населения в пригородах Дамаска".

Напомним, вчера сирийский диктатор Башар Асад потерял еще один населенный пункт. Сирийские курды захватили город Дейр-эз-Зор.

Уже сегодня стало известно, что Иран приступил к эвакуации своего военного командования и персонала из Сирии. Это в свою очередь, как пишет Reuters, может говорить о невозможности помочь Асаду сохранить власть на фоне наступления повстанцев.

Подробнее о том, что происходит в Сирии - читайте в материале РБК-Украина.

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