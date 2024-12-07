Сирийские повстанцы заявляют, что пытаются окружить столицу Дамаск, - СМИ

Вооруженные повстанцы в Сирии пытаются провести операцию по окружению столицы Дамаск. В то же время сирийские военные отрицают отход войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В частности, Хасан Абдулгани, который является представителем повстанченской коалиции во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), заявил, что началась "финальная фаза" их операции по окружению Дамаска.

В свою очередь CNN не удалось проверить это утверждение.

Тем временем сирийские военные отрицают вывод своих войск из района Дамаска. Сообщения об их отступлении они называют "ложной кампаний в СМИ" и "вооруженных террористических организаций", которые имеют цель "посеять панику и страх среди мирного населения в пригородах Дамаска".