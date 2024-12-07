У Байдена считают, что режим Асада в Сирии может упасть за несколько дней, - CNN

Чиновники администрации президента США Джо Байдена наблюдают за скоростью продвижения сирийских повстанцев. Они считают, что режим президента Сирии Башара аль-Асада может упасть за несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Телеканал отмечает, что если американский анализ подтвердится, это будет "удивительно быстрое" падение власти сирийского президента после войны, начавшейся в 2011 году, которая до прошлой недели находилась в относительном застое.

В то же время официальные лица, по данным CNN, предостерегают, что официальной оценки судьбы Асада еще не существует, и что мнения расходятся, говоря, что его смерть не является окончательным решением конфликта.

"Складывающийся консенсус заключается в том, что это становится все более и более правдоподобным сценарием", - сказал один анонимный высокопоставленный чиновник.

Другой источник заметил, что, вероятно, к следующим выходным режим Асада потеряет всякую видимость власти.