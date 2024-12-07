У Байдена считают, что режим Асада в Сирии может упасть за несколько дней, - CNN
Чиновники администрации президента США Джо Байдена наблюдают за скоростью продвижения сирийских повстанцев. Они считают, что режим президента Сирии Башара аль-Асада может упасть за несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Телеканал отмечает, что если американский анализ подтвердится, это будет "удивительно быстрое" падение власти сирийского президента после войны, начавшейся в 2011 году, которая до прошлой недели находилась в относительном застое.
В то же время официальные лица, по данным CNN, предостерегают, что официальной оценки судьбы Асада еще не существует, и что мнения расходятся, говоря, что его смерть не является окончательным решением конфликта.
"Складывающийся консенсус заключается в том, что это становится все более и более правдоподобным сценарием", - сказал один анонимный высокопоставленный чиновник.
Другой источник заметил, что, вероятно, к следующим выходным режим Асада потеряет всякую видимость власти.
"Единственное, что могло бы задержать победу повстанцев - это хорошо организованный переворот и реорганизация, но люди Асада хорошо поработали над тем, чтобы подавить любых потенциальных конкурентов", - добавил чиновник.
Конфликт в Сирии
Заметим, что в последние дни повстанческие группировки подкрались ближе к стратегической столице. А ранее сегодня сирийские повстанцы заявили, что пытаются оцепить столицу Дамаск.
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В то же время новоизбранный президент США Дональд Трамп также прокомментировал обострение ситуации в Сирии.
РБК-Украина также показала видео, как сирийские повстанцы снесли статую отца Асада под Дамаском.
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