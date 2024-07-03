В Воздушных силах заявили об угрозе "Шахедов" с севера: где возможна атака

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу поздно вечером, 3 июня. Причиной очередная атака российских захватчиков с применением ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Так, дроны-камикадзе противника были зафиксированы на северном направлении.
В 23.26 военные предупредили об угрозе ударных БПЛА для Сумской и Черниговской областей.
Впоследствии стало известно, что вражеские воздушные цели направляются в сторону Конотопа.
"БпЛА в Сумской области в направлении Конотопа", - говорится в объявлении Воздушных сил в половине двенадцатого ночи.
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