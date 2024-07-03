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В Воздушных силах заявили об угрозе "Шахедов" с севера: где возможна атака

Фото: в нескольких областях Украины объявлена тревога из-за вражеских дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу поздно вечером, 3 июня. Причиной очередная атака российских захватчиков с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Так, дроны-камикадзе противника были зафиксированы на северном направлении.

В 23.26 военные предупредили об угрозе ударных БПЛА для Сумской и Черниговской областей.

Впоследствии стало известно, что вражеские воздушные цели направляются в сторону Конотопа.

"БпЛА в Сумской области в направлении Конотопа", - говорится в объявлении Воздушных сил в половине двенадцатого ночи.

Новость дополняется...

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Воздушная тревогаАтака дронов