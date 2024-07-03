В Днепре в результате обстрела поврежден ТЦ, - СМИ
В Днепре в результате российской атаки поврежден один из торговых центров.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Днепр TV.
"В результате взрывов в Днепре поврежден один из ТЦ, сообщают корреспонденты с места событий", - говорится в сообщении.
Однако не сообщается о каком именно ТЦ идет речь.
Кроме того, "Суспільне" сообщает, что возле одного из медучреждений Днепра произошел пожар. В одном из помещений видно задымление.
Медицинский директор заведения рассказала, что пока информации о раненых или погибших нет.
Обстрел Днепра
Сегодня утром российские захватчики выпустили по Украине дроны-камикадзе и ракеты, в результате чего были слышны взрывы в Днепре и Запорожье.
2 июля вечером российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Силами украинской противовоздушной обороны вражеская ракета была успешно сбита, однако обошлось без пострадавших.
1 июля ночью оккупанты обстреляли Днепр баллистическими ракетами. В результате атаки семь человек получили ранения. Повреждения получили супермаркет и жилые дома.
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