В Днепре в результате обстрела поврежден ТЦ, - СМИ

В Днепре в результате российской атаки поврежден один из торговых центров.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Днепр TV.

"В результате взрывов в Днепре поврежден один из ТЦ, сообщают корреспонденты с места событий", - говорится в сообщении.

Однако не сообщается о каком именно ТЦ идет речь.

Кроме того, "Суспільне" сообщает, что возле одного из медучреждений Днепра произошел пожар. В одном из помещений видно задымление.

Медицинский директор заведения рассказала, что пока информации о раненых или погибших нет.