Под ударом ТЦ, больницы, школы. Все о последствиях массированной атаки на Днепр

Российские войска сегодня направили по Днепру ударные дроны и ракеты. В результате атаки десятки людей пострадали, есть жертвы . В городе вспыхнули пожары, взрывной волной и обломками повреждены ТЦ, больницы, школы, детсады, АЗС, жилые дома и десятки автомобилей.

Все, что известно о массированном ударе по Днепру - в материале РБК-Украина ниже.

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Чем атаковали россияне

Российские войска во время атаки по Днепру прибегли к комбинированному обстрелу. Силам ПВО удалось сбить в регионе 5 беспилотников (разведчик и "Шахеды"), а также 5 ракет.

По словам Командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, противник нанес удар тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БПЛА типа "Шахед". Основным направлением удара, заметил генерал, была Днепропетровская область. Защитникам неба удалось сбить все цели, кроме двух крылатых "Искандер-К".

Какое количество жертв и погибших, что известно о разрушениях

По состоянию на данный момент известно о 47 пострадавших (среди них 14-летний ребенок) и 5 ​​погибших. Среди них 14-летний ребенок. Также известно, что треть из всех пострадавших в больнице. У людей в основном осколочные ранения и резаные раны, ушибы и переломы. Состояние двух медики оценивают как тяжелое.

В городе в результате атаки произошло несколько пожаров, есть разрушения. В частности, пострадало здание ТЦ Apollo, рядом побиты автомобили, разбитые магазины и кофейня. Зацепило и заправочную станцию. Кроме того, повреждены фасады и окна в трех детских садах и трех школах. По информации городского совета, дети и работники учебных заведений находились в укрытиях.

Вместе с тем в городе повреждены три медучреждения. В частности, в детской больнице в отделение реанимации прилетел обломок. Есть разрушение в одной из амбулаторий, в другой больнице произошло возгорание помещения архива. Пациенты и врачи не пострадали.

Среди прочего также повреждены более шести многоквартирных домов, там выбиты десятки окон.

4 июля в городе объявили днем траура.

Фото: в ОВА показали последствия атаки по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Изменения в движении транспорта

Горожан предупредили, что в результате вражеской атаки в Днепре применены временные изменения в схеме движения автобусных маршрутов, а именно:

Маршрут №34 ул. Рабочая - ул. Уральская - ул. Савченко по просп. Поля - просп. Богдана Хмельницкого и дальше по маршруту.

Маршруты 87А и 106 вместо ул. Рабочая через просп. Поля.

Маршрут 87Б и 155 по ул. Антоновича - просп. Поля и дальше по маршруту.

Маршруты 146А и 146Б работают единым маршрутом без кольцевого режима, от перекрестка ул. Рабочая/Криворожская в направлении ул. Киевская, до перекрестка просп. Богдана Хмельницкого/Титова в направлении просп. Дмитрия Яворницкого.

Маршрут 113 от ЦУМа до ул. Независимости (Титова).

Временно также внесены изменения и в работу электротранспорта:

Трамваи №11 курсируют по ул. Энергетической.

Троллейбусы "А" и "Б" курсируют через просп. Александра Поля.

Троллейбусы №19 курсируют по пл. Космической.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на очередной террор оккупантов против мирного города и опубликовал видео с моментом удара. По его словам, сейчас на местах привлечены все необходимые подразделения ГСЧС, спасатели помогают всем пострадавшим.

"Этот российский террор могут остановить только две вещи - современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора", - акцентировал Зеленский.