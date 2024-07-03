Под ударом ТЦ, больницы, школы. Все о последствиях массированной атаки на Днепр
Российские войска сегодня направили по Днепру ударные дроны и ракеты. В результате атаки десятки людей пострадали, есть жертвы. В городе вспыхнули пожары, взрывной волной и обломками повреждены ТЦ, больницы, школы, детсады, АЗС, жилые дома и десятки автомобилей.
Все, что известно о массированном ударе по Днепру - в материале РБК-Украина ниже.
Содержание
- Чем атаковали россияне
- Какое количество жертв и погибших, что известно о разрушениях
- Изменения в движении транспорта
- Реакция Зеленского
Чем атаковали россияне
Российские войска во время атаки по Днепру прибегли к комбинированному обстрелу. Силам ПВО удалось сбить в регионе 5 беспилотников (разведчик и "Шахеды"), а также 5 ракет.
По словам Командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, противник нанес удар тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БПЛА типа "Шахед". Основным направлением удара, заметил генерал, была Днепропетровская область. Защитникам неба удалось сбить все цели, кроме двух крылатых "Искандер-К".
Какое количество жертв и погибших, что известно о разрушениях
По состоянию на данный момент известно о 47 пострадавших (среди них 14-летний ребенок) и 5 погибших. Среди них 14-летний ребенок. Также известно, что треть из всех пострадавших в больнице. У людей в основном осколочные ранения и резаные раны, ушибы и переломы. Состояние двух медики оценивают как тяжелое.
В городе в результате атаки произошло несколько пожаров, есть разрушения. В частности, пострадало здание ТЦ Apollo, рядом побиты автомобили, разбитые магазины и кофейня. Зацепило и заправочную станцию. Кроме того, повреждены фасады и окна в трех детских садах и трех школах. По информации городского совета, дети и работники учебных заведений находились в укрытиях.
Вместе с тем в городе повреждены три медучреждения. В частности, в детской больнице в отделение реанимации прилетел обломок. Есть разрушение в одной из амбулаторий, в другой больнице произошло возгорание помещения архива. Пациенты и врачи не пострадали.
Среди прочего также повреждены более шести многоквартирных домов, там выбиты десятки окон.
4 июля в городе объявили днем траура.
Изменения в движении транспорта
Горожан предупредили, что в результате вражеской атаки в Днепре применены временные изменения в схеме движения автобусных маршрутов, а именно:
- Маршрут №34 ул. Рабочая - ул. Уральская - ул. Савченко по просп. Поля - просп. Богдана Хмельницкого и дальше по маршруту.
- Маршруты 87А и 106 вместо ул. Рабочая через просп. Поля.
- Маршрут 87Б и 155 по ул. Антоновича - просп. Поля и дальше по маршруту.
- Маршруты 146А и 146Б работают единым маршрутом без кольцевого режима, от перекрестка ул. Рабочая/Криворожская в направлении ул. Киевская, до перекрестка просп. Богдана Хмельницкого/Титова в направлении просп. Дмитрия Яворницкого.
- Маршрут 113 от ЦУМа до ул. Независимости (Титова).
Временно также внесены изменения и в работу электротранспорта:
- Трамваи №11 курсируют по ул. Энергетической.
- Троллейбусы "А" и "Б" курсируют через просп. Александра Поля.
- Троллейбусы №19 курсируют по пл. Космической.
Реакция Зеленского
Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на очередной террор оккупантов против мирного города и опубликовал видео с моментом удара. По его словам, сейчас на местах привлечены все необходимые подразделения ГСЧС, спасатели помогают всем пострадавшим.
"Этот российский террор могут остановить только две вещи - современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора", - акцентировал Зеленский.
Напомним, что при атаке на Днепр взрывы слышали и в Запорожье. Также войска РФ целились и по Кривому Рогу, пытаясь нанести удары по критической инфраструктуре. Впрочем, как сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона, погибших и раненых в городе нет.
При подготовке материала использовались заявления мэра города Бориса Филатова, руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, президента Владимира Зеленского, а также местные СМИ ("ДнепрTV" и "Днепр Областной").
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