Россияне ударили КАБами по Харькову: есть пострадавшие, среди них ребенок
В Харькове днем 3 июля прогремели взрывы. Российские войска нанесли удары КАБами по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Будьте осторожны! В Харькове очень громко!", - написал Терехов.
По его словам, предварительно прилеты были в близком пригороде.
Синегубов в свою очередь сообщил, что оккупанты наносят удары по городу и району.
"Предварительно: зафиксированы по меньшей мере три удара КАБами в Киевском районе Харькова. Детали последствий выясняются", - добавил глава ОВА.
Обновлено 16:23
Как сообщил мэр Харькова, есть информация о разрушении дома и повреждении еще одного. Из-под завалов спасли ребенка.
Обновлено 16:24
По информации главы ОВА, в результате вражеского удара по Харькову разрушены два частных дома.
По другому адресу возникло возгорание травы. Пострадавших нет.
Обновлено 16:35
Терехов сообщил, что под завалами разрушенного дома в Киевском районе Харькова находится еще один ребенок.
Обновлено 16:45
По словам Синегубова, на эту минуту известно о четырех пострадавших - мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы.
Еще одному 38-летнему мужчине оказали помощь на месте.
Обновлено 16:55
Как уточнил Терехов, информация о еще одном ребенке под завалами не подтвердилась.
Спасенному мальчику 8 лет оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все соответствующие службы.
Обновлено 17:09
Как сообщил глава ОВА, количество пострадавших в Харькове возросло до шести. Еще двум женщинам оказали помощь на месте.
Удары РФ по Харькову
Напомним, 27 июня оккупанты нанесли авиаудар по Харькову. Позже в прокуратуре уточнили, что россияне для обстрелов впервые использовали авиабомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.
Уже 30 июня РФ второй раз сбросила на Харьков авиабомбу ФАБ-500. В результате удара был уничтожен терминал "Новой почты". Также произошел пожар на площади 200 кв. Горело 8 грузовых автомобилей, а повреждено было еще 6 грузовых автомобилей, 3 производственно-складских здания и медицинское учреждение.
Кроме того, вчера, 2 июля, для обстрела Харькова оккупанты снова использовали авиабомбы ФАБ-500. В результате удара пострадали четыре человека.
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