Россияне ударили КАБами по Харькову: есть пострадавшие, среди них ребенок

В Харькове днем 3 июля прогремели взрывы. Российские войска нанесли удары КАБами по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова .

"Будьте осторожны! В Харькове очень громко!", - написал Терехов.

По его словам, предварительно прилеты были в близком пригороде.

Синегубов в свою очередь сообщил, что оккупанты наносят удары по городу и району.

"Предварительно: зафиксированы по меньшей мере три удара КАБами в Киевском районе Харькова. Детали последствий выясняются", - добавил глава ОВА.

Обновлено 16:23

Как сообщил мэр Харькова, есть информация о разрушении дома и повреждении еще одного. Из-под завалов спасли ребенка.

Обновлено 16:24

По информации главы ОВА, в результате вражеского удара по Харькову разрушены два частных дома.

По другому адресу возникло возгорание травы. Пострадавших нет.

Обновлено 16:35

Терехов сообщил, что под завалами разрушенного дома в Киевском районе Харькова находится еще один ребенок.

Обновлено 16:45

По словам Синегубова, на эту минуту известно о четырех пострадавших - мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы.

Еще одному 38-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Обновлено 16:55

Как уточнил Терехов, информация о еще одном ребенке под завалами не подтвердилась.

Спасенному мальчику 8 лет оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все соответствующие службы.

Обновлено 17:09

Как сообщил глава ОВА, количество пострадавших в Харькове возросло до шести. Еще двум женщинам оказали помощь на месте.