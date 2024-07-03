У Повітряних силах заявили про загрозу "Шахедів" з півночі: де можлива атака

Так, дрони-камікадзе противника були зафіксовані на північному напрямку.

О 23:26 військові попередили про загрозу ударних БПЛА для Сумської та Чернігівської областей.

Згодом стало відомо, що ворожі повітряні цілі прямують у бік Конотопа.

"БпЛА на Сумщині в напрямку Конотопа", - йдеться в оголошенні Повітряних сил о пів на дванадцяту ночі.

Пізніше військові повідомили, що в Сумську область заходить нова група "Шахедів". Ударні безпілотники були запущені окупантами з російської Курської області.

У Повітряних силах додали, що ворожі дрони фіксуються в східній частині Чернігівської області, курс - західний.

Пізніше повітряна тривога розширилася й на Київську область.

О пів на першу ночі військові заявили, що фіксується рух ще груп дронів-камікадзе, що прямують з російської Курської області через Сумську та Чернігівську області. Ворожі цілі рухаються західним й південно-західним курсом.

Повітряні атаки РФ по Україні 3 червня

Раніше повідомлялося, що протягом дня російські окупанти били по території України ударними безпілотниками типу "Шахед", ракетами різних типів, а також скидали керовані авіабомби.

Так, вранці 3 червня війська РФ завдали комбінованого удару по місту Дніпро, який атакували дронами та ракетами. Внаслідок атаки у Дніпрі спалахнуло декілька пожеж - був пошкоджений один з торгових центрів, автомобілі та АЗС. Станом на зараз відомо про 5 загиблих і понад 50 постраждалих.

Також війська РФ поцілили по Кривому Рогу, намагаючись завдати ударів по критичній інфраструктурі.

Крім того, російські терористи вдень завдали ударів КАБами по Харкову. Внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватних будинки у Київському районі міста. З-під завалів врятували 8-річного хлопчика.