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В Кривом Роге взрыв, есть угроза баллистики

Днепр, Среда 03 июля 2024 11:36
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В Кривом Роге взрыв, есть угроза баллистики Фото: в Кривом Роге взрыв 3 июля
Автор: Наталия Гурковская

3 июля в Кривом Роге прогремел взрыв. Военные предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула.

"В Кривом Роге раздался взрыв", - говорится в сообщении suspilne.media.

Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, предварительно, взрыв произошел за пределами города.

"Последствия устанавливаются", - отметил он.

Воздушная тревога

В части регионов Украины объявили воздушную тревогу. "Покраснели" Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Одесская, Запорожская области.

В Воздушных силах предупредили про угрозу баллистики из временно оккупированного Крыма.

Обстрелы Днепра и области

Российские войска в последнее время стали чаще атаковать Днепр и область. Так, 2 июля ПВО сбила ракету над областью, но пострадали люди.

Также 3 июля в Днепре прогремела серия взрывов. Также из-за обстрела сообщалось о повреждении торгового центра. На данный момент трое людей погибли, 18 ранены.

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