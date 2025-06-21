Россия может запускать максимально до 500 дронов за одни сутки, - разведка
У России есть на вооружении тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и их имитаторов. Максимально за сутки враг может запускать по Украине до 500 беспилотников.
Об этом говорится в ответе Главного управления разведки Министерства обороны Украины на запрос РБК-Украина.
По данным военной разведки, по состоянию на 15 июня у России было более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").
По оценке ГУР, Россия может производить до 170 таких дронов в сутки - ударных и имитаторов. Но до конца этого года Москва планирует нарастить производство таких беспилотников до 190 единиц в день.
Сейчас враг, по информации украинской разведки, способен запускать до 300 ударных дронов за сутки, но если учитывать имитаторы - то максимальное количество может достигать 500 единиц.
Как отметил в ГУР, России удалось существенно нарастить производство ударных дронов и их имитаторов за счет налаживания замкнутого цикла производства (практически не зависит от поставок из Ирана).
"Кроме этого, России удается обходить международные санкции, но это приводит к удорожанию производства БпЛА типа Shahed-136. Несмотря на это, Москва наращивает производство таких аппаратов, которые по критерию "эффективность-стоимость" являются достаточно эффективным средством поражения в отличие от высокоточных ракет", - сообщили в ГУР.
Тысяча дронов за ночь?
В конце мая и в начале июня некоторые военные эксперты и СМИ предполагали, что Россия якобы готовится значительно усилить дроновые атаки на Украину. Как отмечали в сети, враг якобы планирует за один раз будет выпускать по тысяче беспилотников.
Эту информацию прокомментировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов, - ред.), потому что тенденция такая есть", - сказал Игнат.
Напомним, что в ночь на 9 июня Россия запустила по Украине рекордное количество воздушных целей - 499, из них 479 - обезвредили.
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