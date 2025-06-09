РФ ночью запустила по Украине "рекордные" 499 дронов и ракет: как отработала ПВО

В ночь на 9 июня российские оккупанты запустили против Украины 499 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 479 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате обстрела зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых обломков - в 17.

Согласно предварительным данным, по состоянию на 10:30 было обезврежено 479 средств воздушного нападения (292 были сбиты огневыми средствами и 187 - локально потеряны):

Во время обстрела Россия применила:

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно наносит удары по Украине, применяя различные виды вооружения - ракеты, артиллерию, управляемые авиабомбы (УАБы) и ударные беспилотники. Частыми целями атак становятся гражданские объекты: жилые кварталы, больницы, энергетическая и другая критическая инфраструктура.

Наиболее интенсивно противник использует дроны, которые запускает почти ежесуточно, осуществляя масштабные обстрелы в разных регионах. Например, в ночь на 8 июня россияне запустили 49 "Шахедов" и несколько ракет.

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