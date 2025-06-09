РФ ночью запустила по Украине "рекордные" 499 дронов и ракет: как отработала ПВО
В ночь на 9 июня российские оккупанты запустили против Украины 499 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 479 из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела Россия применила:
- 479 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов с направлений российских городов Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
- четыре аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области России;
- 10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области России;
- три крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- две противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- одну крылатую ракету Х-35 с временно оккупированного Крыма.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны.
Согласно предварительным данным, по состоянию на 10:30 было обезврежено 479 средств воздушного нападения (292 были сбиты огневыми средствами и 187 - локально потеряны):
- 277 вражеских БпЛА сбиты огневыми средствами и 183 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 10 крылатых ракет Х-101;
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
- 2 крылатые ракеты Х-22 - не достигли целей, локационно потеряны;
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 1 крылатая ракета Х-35.
В результате обстрела зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых обломков - в 17.
Обстрелы Украины со стороны России
Россия регулярно наносит удары по Украине, применяя различные виды вооружения - ракеты, артиллерию, управляемые авиабомбы (УАБы) и ударные беспилотники. Частыми целями атак становятся гражданские объекты: жилые кварталы, больницы, энергетическая и другая критическая инфраструктура.
Наиболее интенсивно противник использует дроны, которые запускает почти ежесуточно, осуществляя масштабные обстрелы в разных регионах. Например, в ночь на 8 июня россияне запустили 49 "Шахедов" и несколько ракет.
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