ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ночной удар "Шахедов" по Одессе: как выглядит многоэтажка после попадания (фото)

Суббота 28 июня 2025 08:25
UA EN RU
Ночной удар "Шахедов" по Одессе: как выглядит многоэтажка после попадания (фото) Фото: войска РФ ночью обстреляли Одессу дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 28 июня, атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". Один из дронов попал в многоэтажку, известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне".

По данным ГСЧС, дрон ударил по 21-этажному жилому дому. В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированными в квартирах. Из многоэтажки эвакуированы 5 человек, среди них - маленький ребенок.

После тушения пожара на месте попадания спасатели достали из-под завалов тела супругов. В медицинские учреждения госпитализировали двое пострадавших детей - 7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, который отравился продуктами горения. Медики оказывают им всю необходимую помощь

Также госпитализированы четверо взрослых в состоянии средней степени тяжести.

Обстрел Одессы 28 июня

Напомним, вчера поздно вечером, 27 июня, местные власти и Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов по южным регионам.

После этого местные жители слышали звуки взрывов, и вскоре стало известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, повреждены дома и автомобили.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу