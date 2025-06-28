В Одессе повреждены дома и машины, есть пострадавшие: первые последствия обстрела РФ

Россияне в ночь с 27 на 28 июня атаковали Одессу и район дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей", - говорится в сообщении. Глава ОВА добавил, что информация о пострадавших уточняется. Также он сообщил, что на месте продолжается ликвидация последствий удара. Обновлено в 01:02 Кипер проинформировал, что в Одессе из-за атаки РФ уже минимум трое пострадавших.