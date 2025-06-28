ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Одессе повреждены дома и машины, есть пострадавшие: первые последствия обстрела РФ

Суббота 28 июня 2025 00:56
UA EN RU
В Одессе повреждены дома и машины, есть пострадавшие: первые последствия обстрела РФ Фото: информация о пострадавших уточняется (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь с 27 на 28 июня атаковали Одессу и район дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что информация о пострадавших уточняется. Также он сообщил, что на месте продолжается ликвидация последствий удара.

Обновлено в 01:02

Кипер проинформировал, что в Одессе из-за атаки РФ уже минимум трое пострадавших.

Обстрелы Одессы

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Одессу, применяя для атак дроны, а порой и ракеты разных типов.

Например, в ночь на 20 июня Одесса была атакована беспилотниками. Вскоре стало известно, что в результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура, и в городе возникли масштабные пожары.

В частности, горел 4-этажный дом, а также был пожар на 18, 19 и 20 этажах 23-этажного дома. В результате было эвакуировано более полутысячи людей, а также были пострадавшие.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Одесса Война в Украине
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу