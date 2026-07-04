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Бойцы ГУР уничтожили российский Миг-29 на аэродроме "Бельбек" в Крыму (видео)

14:23 04.07.2026 Сб
2 мин
ГУР показало эксклюзивное видео поражение вражеского самолета
aimg Татьяна Степанова
Бойцы ГУР уничтожили российский Миг-29 на аэродроме "Бельбек" в Крыму (видео) Фото: бойцы ГУР уничтожили российский Миг-29 на аэродроме "Бельбек" в Крыму (Getty Images)
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При ударе дронов ГУР по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июня был уничтожен российский истребитель Миг-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"В ночь с 25 на 26 июня 2026 года мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. В результате операции уничтожен российский истребитель Миг-29", - говорится в сообщении.

Одним ударом спецназовцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку - в момент поражения машина обслуживала боевой самолет российских оккупантов.

Ориентировочные убытки России могут составлять десятки миллионов долларов.

Уничтожения истребителей РФ

Напомним, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.

Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.

По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели.

3 июля дроны СБУ во второй раз через неделю поразили истребители на аэродроме "Саки" и отработали по ангарам аэродрома "Гвардейское" в оккупированном Крыму.

На аэродроме "Саки" поражены семь ангаров по хранению авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24.

По предварительной информации, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов.

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