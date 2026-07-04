Бойцы ГУР уничтожили российский Миг-29 на аэродроме "Бельбек" в Крыму (видео)
При ударе дронов ГУР по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июня был уничтожен российский истребитель Миг-29.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"В ночь с 25 на 26 июня 2026 года мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. В результате операции уничтожен российский истребитель Миг-29", - говорится в сообщении.
Одним ударом спецназовцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку - в момент поражения машина обслуживала боевой самолет российских оккупантов.
Ориентировочные убытки России могут составлять десятки миллионов долларов.
Уничтожения истребителей РФ
Напомним, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.
Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.
По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.
После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели.
3 июля дроны СБУ во второй раз через неделю поразили истребители на аэродроме "Саки" и отработали по ангарам аэродрома "Гвардейское" в оккупированном Крыму.
На аэродроме "Саки" поражены семь ангаров по хранению авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24.
По предварительной информации, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов.