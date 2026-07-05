Украинские дроны поразили ключевой аэродром россиян в Крыму
В ночь на 5 июля украинские дроны атаковали аэродром "Гвардейское" в Крыму. Россия использует его для боевых вылетов, логистики и обслуживания самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе отметили, что этот аэродром является одним из ключевых военных аэродромов России на территории оккупированного Крыма. Он используется для базирования оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания самолетов.
Информация о масштабах повреждений уточняется.
Кроме того, украинские военные поразили два автомобильных моста в Донецкой области: через реку Грузский Яланчик в районе Гусельниково и через реку Кальмиус близ Старомарьевки.
Российские войска использовали эти объекты для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
Также под удар попали три российских склада боеприпасов: в районах Макеевки Донецкой области, Довжанска Луганской области и Преображенки Херсонской области.
"Силы обороны и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - подытожили в Генштабе.
Кроме того, на прошлой неделе СБУ в рамках 40-дневной операции поразила пункт управления ударными БПЛА в Николаевской области, склады горючего в Крыму и узел связи вблизи Гуляйполя.
Также в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с российскими истребителями на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму. Там подтвердили пять попаданий, а в двух ангарах, по предварительным данным, находились Су-30 и Су-30СМ.
Уже3 июля беспилотники СБУ второй раз через неделю атаковали "Саки" и ударили по ангарам аэродрома "Гвардейское". По предварительной информации, по меньшей мере семь самолетов были уничтожены или повреждены.