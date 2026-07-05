Украинские дроны поразили ключевой аэродром россиян в Крыму

В ночь на 5 июля украинские дроны атаковали аэродром "Гвардейское" в Крыму. Россия использует его для боевых вылетов, логистики и обслуживания самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В Генштабе отметили, что этот аэродром является одним из ключевых военных аэродромов России на территории оккупированного Крыма. Он используется для базирования оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания самолетов.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Кроме того, украинские военные поразили два автомобильных моста в Донецкой области: через реку Грузский Яланчик в районе Гусельниково и через реку Кальмиус близ Старомарьевки.

Российские войска использовали эти объекты для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также под удар попали три российских склада боеприпасов: в районах Макеевки Донецкой области, Довжанска Луганской области и Преображенки Херсонской области.

"Силы обороны и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - подытожили в Генштабе.