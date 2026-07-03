СБУ поразила 7 самолетов россиян на аэродроме "Саки" в Крыму
Дроны Службы безопасности Украины второй раз через неделю поразили истребители на аэродроме "Саки" и отработала по ангарам аэродрома "Гвардейское" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
На аэродроме "Саки" поражены семь ангаров по хранению авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24. По предварительной информации, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов.
Это уже второй удар СБУ по аэродрому "Саки" за неделю в рамках 40-дневной операции влияния на РФ.
На военном аэродроме "Гвардейское" поражены два ангара, в которых хранились дроны "Шахед" и авиационное оборудование.
Военные аэродромы "Саки" и "Гвардейское" являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму.
Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, наносящие ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивающие действия российской группировки на южном направлении.
Другие удары по Крыму
По информации командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бовди, ДРОНЫ СБС в течение ночи 3 июля результативно отработали по 48 целям врага. Среди них:
- электроподстанция ПС 35 кВ Тарханкутской ВЭС, н.п. Окуновка;
- электроподстанция ПС 35 кВ "Тарханкут", н.п. Черноморское;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Белогорск", н.п. Белогорск;
- электроподстанция ПС 110/35 кВ "Выпасное", н.п. Выпасное;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Таврия", н.п. Ключи;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Николаевка", н.п. Винницкая;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Старый Крым", н.п. Старый Крым;
- электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская", н.п. Карьерное;
- газовая компрессорная станция "Ключи", н.п. Ключи;
- ЗРК "ТОР-М2", н.п. Смирново, Запорожская обл.
40-дневная операция влияния на Россию
Напомним, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности начинает 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны.
Все удары СБУ с этого дня являются частью этой масштабной операции.
В частности, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.
Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.
По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.
После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели.