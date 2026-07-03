СБУ поразила 7 самолетов россиян на аэродроме "Саки" в Крыму

Дроны Службы безопасности Украины второй раз через неделю поразили истребители на аэродроме "Саки" и отработала по ангарам аэродрома "Гвардейское" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

На аэродроме "Саки" поражены семь ангаров по хранению авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24. По предварительной информации, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов.

Это уже второй удар СБУ по аэродрому "Саки" за неделю в рамках 40-дневной операции влияния на РФ.

На военном аэродроме "Гвардейское" поражены два ангара, в которых хранились дроны "Шахед" и авиационное оборудование.

Военные аэродромы "Саки" и "Гвардейское" являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму.

Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, наносящие ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивающие действия российской группировки на южном направлении.

Другие удары по Крыму

По информации командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бовди, ДРОНЫ СБС в течение ночи 3 июля результативно отработали по 48 целям врага. Среди них: