Воздушные силы ударили по базе дронов в Курской области: уничтожена техника и до 20 россиян
Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российскими подразделениями дронов в районе Теткино Курской области. В результате ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
"4 мая Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.
"Отважные пилоты Воздушных сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну", - отметили в Генштабе.
Удары ВСУ по российским объектам
Напомним, вчера, 4 мая, Воздушные силы ВСУ ударили по командному пункту российских мотострелков в районе Бахмута. Это повлияло на бои на Покровском направлении.
Также недавно Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ). Он находится на расстоянии более 1000 км от государственной границы Украины.
А 15 апреля Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области. Именно эта бригада 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.
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