Воздушные силы ударили по базе дронов в Курской области: уничтожена техника и до 20 россиян

Фото: Воздушные силы ударили по пункту управления российскими дронами в Курской области (Getty Images)

Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российскими подразделениями дронов в районе Теткино Курской области. В результате ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.