ua en ru
Пн, 05 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Воздушные силы ударили по базе дронов в Курской области: уничтожена техника и до 20 россиян

Курская область, Россия, Понедельник 05 мая 2025 18:41
UA EN RU
Воздушные силы ударили по базе дронов в Курской области: уничтожена техника и до 20 россиян Фото: Воздушные силы ударили по пункту управления российскими дронами в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российскими подразделениями дронов в районе Теткино Курской области. В результате ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

"4 мая Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.

"Отважные пилоты Воздушных сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну", - отметили в Генштабе.

Удары ВСУ по российским объектам

Напомним, вчера, 4 мая, Воздушные силы ВСУ ударили по командному пункту российских мотострелков в районе Бахмута. Это повлияло на бои на Покровском направлении.

Также недавно Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ). Он находится на расстоянии более 1000 км от государственной границы Украины.

А 15 апреля Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области. Именно эта бригада 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Воздушные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине Дрони
NEWS
Мир еще далеко? Что говорят Трамп, Зеленский и Путин о войне в Украине
Мир еще далеко? Что говорят Трамп, Зеленский и Путин о войне в Украине
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления