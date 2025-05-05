Повітряні сили вдарили по базі дронів у Курській області: знищено техніку та до 20 росіян

Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російськими підрозділами дронів у районі Тьоткіно Курської області. В результаті ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"Відважні пілоти Повітряних сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну", - наголосили у Генштабі.

Зазначається, що на цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

"4 травня Повітряні сили Збройних сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області", - йдеться в повідомленні.

Удари ЗСУ по російських об'єктах

Нагадаємо, вчора, 4 травня, Повітряні сили ЗСУ вдарили по командному пункту російських мотострілків у районі Бахмута . Це вплинуло на бої на Покровському напрямку.

Також нещодавно Сили оборони уразили завод з виробництва ударних дронів у Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ). Він знаходиться на відстані понад 1000 км від державного кордону України.

А 15 квітня Сили оборони України уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії РФ у Курській області. Саме ця бригада 13 квітня, у Вербну неділю, завдала ракетного удару по місту Суми.

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