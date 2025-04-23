Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Татарстане, - Генштаб

Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ). Он находится на расстоянии более 1000 км от государственной границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 года осуществили огневое поражение производства ударных БпЛА ("Герань-2", типа "Шахед" и другие)", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что производственная мощность предприятия около 300 различных беспилотников в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины.

Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. На данный момент известно о повреждении цеха финальной сборки дронов. Результаты поражения уточняются.

"Этот удар является справедливым ответом Украины в отношении российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине", - отметили в Генштабе.