Силы обороны "наказали" российскую бригаду, которая ударила по Сумам в Вербное воскресенье
Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области. Именно эта бригада 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области.
Эти объекты связаны с россиянами, которые причастны к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины.
Был поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Сейчас результаты удара уточняются.
"Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые осуществляют обстрелы мирных городов и гражданских граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие", - заявили в Генштабе.
Ракетный удар РФ по Сумам
Российская армия нанесла двойной баллистический удар по центру города Сумы в воскресенье, 13 апреля.
По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, россияне выпустили две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Курской областей.
По данным местных властей, РФ атаковала Сумы ракетой с кассетными боеприпасами, вражеская ракета взорвалась в воздухе. Рядом с местами попадания находилось большое количество гражданских. Это привело к гибели более 30 человек. Больше всего жертв - в троллейбусе, который ехал поблизости с точкой попадания.
По состоянию на утро 15 апреля было известно, что количество пострадавших возросло до 125 человек, некоторые из них все еще находятся в больнице.
Больше о последствиях ракетного удара РФ по городу Сумы - в материале РБК-Украина.
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