Силы обороны "наказали" российскую бригаду, которая ударила по Сумам в Вербное воскресенье

Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области. Именно эта бригада 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области.

Эти объекты связаны с россиянами, которые причастны к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины.

Был поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Сейчас результаты удара уточняются.

"Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые осуществляют обстрелы мирных городов и гражданских граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие", - заявили в Генштабе.

Ракетный удар РФ по Сумам

Российская армия нанесла двойной баллистический удар по центру города Сумы в воскресенье, 13 апреля.

По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, россияне выпустили две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Курской областей.

По данным местных властей, РФ атаковала Сумы ракетой с кассетными боеприпасами, вражеская ракета взорвалась в воздухе. Рядом с местами попадания находилось большое количество гражданских. Это привело к гибели более 30 человек. Больше всего жертв - в троллейбусе, который ехал поблизости с точкой попадания.