ВСУ атаковали пункт россиян возле Бахмута: это ослабило оккупантов под Покровском
Воздушные силы ВСУ ударили по командному пункту российских мотострелков в районе Бахмута. Это повлияло на бои на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
"Подтверждено, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, временно оккупированная территория Донецкой области", - говорится в сообщении.
Генштаб ВСУ отметил, что в результате удара существенно снижена способность оккупационных войск РФ осуществлять управление на Покровском направлении. Сейчас данные о потерях врага уточняются.
"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему ощутимые потери", - добавили в Генштабе.
Фото: ВСУ ударили по пункту армии РФ под Бахмутом (скриншот deepstatemap.live)
Ситуация на фронте
Стоит отметить, что Россия продолжает давить на фронте, чтобы прорвать украинскую оборону. Ранее украинские военные сообщали, что оккупанты получили приказ выйти на административные границы Днепропетровской области до 9 мая.
Главком ВСУ Александр Сырский также отмечал, что интенсивность боев на фронте возросла, несмотря на то, что Кремль объявил о так называемом "перемирии" на 9 мая.
Самым активным участком фронта остается Покровское направление. По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские защитники остановили 113 атак на Покровском направлении.
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