ВСУ атаковали пункт россиян возле Бахмута: это ослабило оккупантов под Покровском

Воздушные силы ВСУ ударили по командному пункту российских мотострелков в районе Бахмута. Это повлияло на бои на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему ощутимые потери", - добавили в Генштабе. Фото: ВСУ ударили по пункту армии РФ под Бахмутом (скриншот deepstatemap.live)

Генштаб ВСУ отметил, что в результате удара существенно снижена способность оккупационных войск РФ осуществлять управление на Покровском направлении. Сейчас данные о потерях врага уточняются.

"Подтверждено, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, временно оккупированная территория Донецкой области", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что Россия продолжает давить на фронте, чтобы прорвать украинскую оборону. Ранее украинские военные сообщали, что оккупанты получили приказ выйти на административные границы Днепропетровской области до 9 мая.

Главком ВСУ Александр Сырский также отмечал, что интенсивность боев на фронте возросла, несмотря на то, что Кремль объявил о так называемом "перемирии" на 9 мая.

Самым активным участком фронта остается Покровское направление. По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские защитники остановили 113 атак на Покровском направлении.

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