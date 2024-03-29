Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95МС в России

Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ), совершающих полет в юго-восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВС ВСУ.