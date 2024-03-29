Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95МС в России
Фото: Российский бомбардировщик Ту-95МС (getty images)
Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ), совершающих полет в юго-восточном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВС ВСУ.
В воздушных силах отметили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет будет дополнительное сообщение.
Отметим, что россияне используют бомбардировщики Ту-95МС для пусков крылатых ракет и авиационных бомб.
Российские оккупанты 28 марта вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".
В Днепре и Каменском Днепропетровской области прозвучала серия взрывов.
Также взрывы были слышны в Черкассах.
В Киевской области работала ПВО.
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