ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака "Шахедами". В Киевской области работает ПВО

Четверг 28 марта 2024 23:19
UA EN RU
Атака "Шахедами". В Киевской области работает ПВО Фото: БПЛА "Шахед" (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киевской области из-за российской атаки ударными дронами "Шахед" работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Жителей области просят находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

Российские оккупанты сегодня, 28 марта, вечером еще раз запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Карта воздушных тревог.

В последний раз удар дронов был в ночь на 28 марта. Всего враг применил 28 своих беспилотников.

Как отмечали в Воздушных силах ВСУ, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 26 дронов РФ в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В результате падения обломков сбитых беспилотников были повреждены несколько частных домов в Запорожье. Несколько гражданских получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
DAILY
Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"