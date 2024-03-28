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В Черкассах были слышны взрывы

Четверг 28 марта 2024 23:28
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В Черкассах были слышны взрывы Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В Черкассах сегодня вечером, 28 марта, были слышны взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрывов не сообщается. Жителей региона призывают до отбоя воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в районе Черкасс зафиксировано движение нескольких ударных беспилотников типа "Шахед". Войска РФ атакуют территорию Украины с нескольких направлений.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Враг использует их для атак на объекты гражданской инфраструктуры страны, из-за чего часто гибнут и получают ранения мирные жители.

Последний раз удар дронов был зафиксирован сегодня, 28 марта, ночью. Всего враг применил 28 своих беспилотников.

Как отмечали в Воздушных силах ВСУ, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 26 дронов РФ в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В результате падения обломков сбитых беспилотников были повреждены несколько частных домов в Запорожье. Несколько гражданских получили ранения.

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