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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где фиксируют дроны

Украина, Четверг 28 марта 2024 21:02
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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где фиксируют дроны Иллюстративное фото: "Шахеды" снова атакуют Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 28 марта, вечером в очередной раз запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации военных, дроны уже заметили в Сумской области. Они направляются в сторону Харьковской области.

Оккупанты запустили &quot;Шахеды&quot; по Украине: где фиксируют дроныФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также угроза применения ударных беспилотников россиян есть в Полтавской области.

Обновлено 21:04

По информации Воздушных сил, вторая группа ударных дронов летит через Сумскую область в юго-западном направлении.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Враг использует их для атак на объекты гражданской инфраструктуры страны, из-за чего часто гибнут и получают ранения мирные жители.

Последний раз удар дронов был сегодня, 28 марта, ночью. Всего враг применил 28 своих беспилотников.

Как отмечали в Воздушных силах ВСУ, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 26 дронов РФ в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В результате падения обломков сбитых беспилотников были повреждены несколько частных домов в Запорожье. Несколько гражданских получили ранения.

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