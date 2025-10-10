ua en ru
Воздушные силы показали уничтожение российских дронов и ракеты во время ночной атаки

Пятница 10 октября 2025 18:42
UA EN RU
Воздушные силы показали уничтожение российских дронов и ракеты во время ночной атаки Фото: Воздушные силы показали уничтожение российских дронов и ракеты во время ночной атаки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 10 октября Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Воздушные силы показали кадры уничтожения вражеских дронов и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что на видео показано уничтожение вражеской ракеты и ударных дронов в ночь на 10 октября в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".

Массированная атака на Украину 10 октября

Напомним, в ночь на 10 октября Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождено 497 средств воздушного нападения.

Силам ПВО удалось уничтожить 420 воздушных целей.

Во время обстрела Киева ранения получили 12 человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ударов на левом берегу города полностью исчезло электроснабжение.

Под вражеским огнем оказалось и Запорожье - там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирных жителей. Кроме того, погиб 7-летний мальчик.

По предварительной информации, основной целью обстрелов были объекты энергетической инфраструктуры.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях читайте в материале РБК-Украина.

