Повітряні сили показали знищення російських дронів і ракети під час нічної атаки

У ніч на 10 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Повітряні сили показали кадри знищення ворожих дронів і ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що на відео показано знищення ворожої ракети та ударних дронів у ніч на 10 жовтня в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".

Масована атака на Україну 10 жовтня

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 497 засобів повітряного нападу.

Силам ППО вдалося знищити 420 повітряних цілей.

Під час обстрілу Києва поранення дістали 12 людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через удари на лівому березі міста повністю зникло електропостачання.

Під ворожим вогнем опинилося і Запоріжжя - там спалахнули пожежі, є постраждалі серед мирних жителів. Окрім того, загинув 7-річний хлопчик.

За попередньою інформацією, основною ціллю обстрілів були об’єкти енергетичної інфраструктури.

