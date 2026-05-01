Зеленский анонсировал поэтапную "демобилизацию" уже в 2026 году
Украинские власти подготовили масштабную реформу армии. В частности, ожидается возможность демобилизации для отдельных воинов начиная уже с этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства подчеркнул, что подходы к комплектации украинских подразделений личным составом и управлению людьми изменят.
"Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность - начиная уже с этого года - поэтапного увольнения со службы мобилизованных ранее на основе четких временных критериев", - уточнил Зеленский.
Он поручил военному командованию и министру обороны Украины Михаилу Федорову обсудить реализацию реформы с боевыми командирами, чтобы учесть их предложения в процессе разработки конкретных идей.
Уже на следующей неделе президент ждет доклад о конкретных шагах для внедрения изменений.
Что говорит Литвин
Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии журналистам рассказал, что Минобороны и Генштаб должны представить детали по реформе, которая касается демобилизации.
"Замысел в том, чтобы благодаря обновленным контрактам обеспечить увольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее, сроки будут", - добавил он.
Демобилизация в Украине
Напомним, еще в 2024 году в Верховной Раде рассматривали законопроект, который предусматривал масштабную реформу процесса мобилизации.
В частности, документом предлагалось ввести возможность демобилизации для тех украинских воинов, которые отслужили 36 месяцев подряд.
Перед рассмотрением законопроекта во втором чтении норму о демобилизации из документа убрали. Украинские чиновники заверили, что по этой реформе будет подготовлен отдельный документ. В итоге спустя 2 года Рада так и не приняла никаких законов о демобилизации.