Зеленский анонсировал поэтапную "демобилизацию" уже в 2026 году

Украинские власти подготовили масштабную реформу армии. В частности, ожидается возможность демобилизации для отдельных воинов начиная уже с этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Глава государства подчеркнул, что подходы к комплектации украинских подразделений личным составом и управлению людьми изменят.

"Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность - начиная уже с этого года - поэтапного увольнения со службы мобилизованных ранее на основе четких временных критериев", - уточнил Зеленский.

Он поручил военному командованию и министру обороны Украины Михаилу Федорову обсудить реализацию реформы с боевыми командирами, чтобы учесть их предложения в процессе разработки конкретных идей.

Уже на следующей неделе президент ждет доклад о конкретных шагах для внедрения изменений.

Что говорит Литвин

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии журналистам рассказал, что Минобороны и Генштаб должны представить детали по реформе, которая касается демобилизации.

"Замысел в том, чтобы благодаря обновленным контрактам обеспечить увольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее, сроки будут", - добавил он.