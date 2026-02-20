ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Повестки день в день: в западных регионах Беларуси массово вызывают резервистов

Беларусь, Пятница 20 февраля 2026 06:45
UA EN RU
Повестки день в день: в западных регионах Беларуси массово вызывают резервистов Фото: флаг Беларуси (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В западной части Беларуси жители сообщают о срочном вызове резервистов на внеплановые сборы, что вызвало широкий резонанс и волну обсуждений в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Суспильного".

Читайте также: Беларусь готовит базу для "Орешника": спутники зафиксировали новую технику

Сообщается, что мужчины в западных регионах Беларуси получают повестки на военные сборы без предварительного уведомления. Пользователи соцсетей отмечают, что оповещения вручают в течение одного дня, а отправка на полигоны происходит спустя несколько часов. В редакции расследований подчеркивают: предыдущие кампании не сопровождались столь активной реакцией.

Реакция жителей

В публикациях упоминаются Гродно, Слоним и село Баранки, где, по словам местных, формируют группы резервистов.

Жители заявляют, что среди призванных есть многодетные родители и женщины с медицинским образованием.

В одном из сообщений говорится, что повестку вручили ранним утром, а к вечеру человека уже отправили на полигон.

В другом случае после посадки в автобус связь с призванным прервалась. Автоинструктор из Гродно отметил, что при одновременном вызове тысяч человек происходящее трудно назвать обычными ежегодными сборами.

"Мужа забрали, принесли повестку чуть ли не ночью 16-го. У нас грудной ребенок, он пошел на работу, а там еще одна повестка. 17-го явиться в 15:00. В 19:00 его уже забрали, на все диагнозы – мои, ребенка и мужа – сказали: "Неважно". И увезли. Где он сейчас, что с ним – я не знаю. Связи нет, забрали телефоны. Единственное, что успел сказать: "Подрыв военного времени". Забрали ориентировочно до 23-26 марта", – отметила она.

Журналисты беларуского издания Зеркало под видом родственников звонили в военкоматы и получили подтверждение, что вызовы оформляют день в день.

Там допустили, что речь может идти о проверке мобилизационной готовности, а не о плановой кампании.

Напоминаем, что Москва, по оценкам экспертов, усилила контроль над Беларусью и использует ее территорию для действий, которые рассматриваются как провокационные в отношении НАТО. В частности, инциденты с нарушением воздушного пространства Польши называют элементом так называемой нулевой фазы подготовки к возможному военному сценарию.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия задействует территорию Беларуси как площадку для атак по Украина и инструмент давления на европейские государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
Новости
Шансы Путина на победу в Украине сокращаются, - The Economist
Шансы Путина на победу в Украине сокращаются, - The Economist
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"